الراهبة مايا تدعو للمقاومين بجنوب لبنان.. لن اصوت لبايدن تنتشر في امريكا

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الراهبة مايا ظهرت في فيديو وهي تتحدث إلى تلاميذ المدرسة التي تعمل فيها، وهي تخبرهم عما يحصل في غزة. ما قالته للتلاميذ أظهر الإيمان القوي للراهبة مايا بالقضية المحقة وبالعداء لكيان الاحتلال الإسرائيلي. في نهاية كلامها، دعت الراهبة مايا التلاميذ للدعاء للمقاومين في جنوب لبنان لأنهم يحمون أرضهم وشعبهم

هذا وفي الجامعات الغربية لم تعد مواقف الطلاب تتأثر بالترهيب والترغيب الذي تمارسه إدارات الجامعات الداعمة للاحتلال. الطلاب في جامعة ليدز البريطانية نظموا احتجاجات ضد أحد الأساتذة والذي خدم في جيش الاحتلال في العدوان على غزة. الأستاذ كان التحق بجيش الاحتلال وشارك في العدوان قبل أن يعود لعمله التدريسي في الجامعة. طلاب جامعة ليدز طالبوا إدارة الجامعة بطرد الأستاذ الإسرائيلي وإحالته إلى المحكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

وفي امريكا، لن أصوت لبايدن.. جملة بدأت تنتشر في أوساط الشارع الأميركي لاسيما الشباب والمشاهير. الممثلة الأميركية أماندا سيلز أعلنت أنها لن تصوت للرئيس الأميركي في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. أماندا سيلز قالت إن عدم التصويت لبايدن، هو بسبب دعم الأخير للإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. موقف أماندا سيلز هو نموذج عن كثيرين باتوا يجاهرون برفضهم للدعم الأميركي الواضح لكيان الاحتلال.

وفي موضوع اخر لم يكن خطاب الرئيس الأميركي حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس هادئا، خاصة ما كان يحصل خارج الكونغرس، حيث اعترض ناشطون رافضون للعدوان الإسرائيلي موكب الرئيس الاميركي واصفين إياه بمجرم الحرب ومطالبن الإدارة الأميركية بوقف دعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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