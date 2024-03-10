قيادي في حماس: مستعدون للاتفاق، ما التنازلات والشروط؟!!

العالم - خاص بالعالم

ضغوط أميركية متواصلة للتوصّل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين كيان الاحتلال وحركة حماس بحلول رمضان.

وفي حين تؤكد واشنطن أنها لا تضع موعدا نهائيا للمحادثات، وذكر بيان صادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) السبت، أن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بين أطراف الحرب في غزة مستمرة، على الرغم من تضاؤل الآمال في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان.

وأضاف البيان أن رئيس الموساد دافيد برنياع التقى الجمعة بنظيره الأمريكي وليام بيرنز لبحث اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

وتحمل حماس مسؤولية تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، قائلة إنها ترفض تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب القوات من قطاع غزة.

وفي بيان صدر السبت بمناسبة قرب شهر رمضان، تعهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بأن يواصل الفلسطينيون قتال إسرائيل حتى نيل الحرية والاستقلال.

من جهتها، نقلت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية عن القيادي في حركة حماس حسام بدران قوله إن الحركة متمسكة بمطالبها بوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وحذر بدران، خلال مقابلة مع 'وول ستريت جورنال' من أنّ الاضطرابات ستتصاعد في الضفة الغربية والقدس من دون التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أنّ حركة حماس مستعدة لمواصلة التفاوض، وأنها الطرف الأكثر حرصا على إنهاء الحرب.

وبيّن بدران، أن شروط حركة حماس في المفاوضات، هي وقف دائم لإطلاق النار، والسماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة، والسماح أيضاً بتدفق المساعدات الكافية عبر جميع المعابر، وخطة لإعادة بناء قطاع غزة، فضلاً عن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وفيما حذر بدران من تصاعد الاضطرابات في الضفة الغربية والقدس من دون التوصل الى اتفاق، تعهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في بيان بمواصلة مقاومة كيان الاحتلال حتى نيل الحرية والاستقلال.

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