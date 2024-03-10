إجتماع عربي سداسي بشأن غزة في السعودية

العالم - السعودية

ويبحث الاجتماع الموقف العربي الموحد حول آليات إنهاء الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات وملف إقامة الدولة الفلسطينية.

ويعد هذا الاجتماع هو الثالث بين الدول الست، بعد اجتماع أول أقيم في السعودية، واجتماع ثان إقيم في الأردن.

وسيترأس وزراء الخارجية وفود الدول المشاركة، عدا فلسطين التي سيمثلها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتعمل جمهورية مصر وقطر، على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، واحتضنت القاهرة خلال الأسبوع الماضي الوفود المتفاوضة، غير أن الاجتماعات في العاصمة المصرية لم تصل إلى نتيجة ملموسة.

كما تضغط السعودية في اتجاه إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة قد ارتفعت إلى 31450 شهيدا و 72654 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.