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السيد مقتدى الصدر يوجه دعوة قبيل شهر رمضان المبارك+صورة

السيد مقتدى الصدر يوجه دعوة قبيل شهر رمضان المبارك+صورة
الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الاحد، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة عبر فتح باب التبرعات العينية، وذلك قبيل الدخول بشهر رمضان المبارك.

العالم - العراق

جاء ذلك في وثيقة خطت بيد السيد الصدر:

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