غدا .. أول أيام شهر رمضان في هذه الدول العربية!

العالم - العالم الإسلامي

مصر

أعلنت مصر أن غدٍ الإثنين هو أول أيام شهر مضان المبارك.

وقال مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، إن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

السعودية

اعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الإثنين الموافق 11 مارس/ آذار الجاري هو غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية نقلًا عن الديوان الملكي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية «واس» منشورا عبر منصة إكس جاء فيه:«الديوان_الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر #رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ».

الإمارات

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن غدٍ الإثنين، هو أول ايام شهر رمضان المبارك.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تغريدة عبر منصة إكس جاء فيها: «أبارك لشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والعطاء، شهر #رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يكون شهر سلام واستقرار ومحبة في العالم أجمع».

البحرين

أعلنت دولة البحرين أن غدٍ الإثنين هو أول أيام شهر رمضان.

لبنان

أعلن لبنان أن غدٍ الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وصدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان التالي:"ثبت لدينا بالوجه الشرعي أنَّ أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445ه، هو يوم غدٍ الاثنين الواقع في 11 آذار 2024م، وذلك عملاً بما ذهب إليه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية من أنَّه إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في قِطْر لَزِمَتْ هذه الرؤية سائر الأقطار، وقد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في عدَّة أقطار عربية وإسلامية».

قطر

أعلنت دولة قطر أن غدٍ الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، تغريدة على منصة إكس جاء فيها:«الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان المبارك. أبارك لكم جميعاً حلوله، وأدعو الله أن يجعله شهر رحمة ومغفرة، وأن يتقبل منا ومنكم صيامه وصالح الأعمال».

الكويت

أعلنت دولة الكويت أنّ غدٍ الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا:«هيئة الرؤية الشرعية الكويتية: يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك».

العراق

وأعلن العراق أن غدٍ الإثنين هو أول ايام شهر رمضان المبارك.

وذكر ديوان الوقف السني العراقي في بيان :«يوم غد الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك».

فلسطين

وأعلنت فلسطين الإثنين أول أيام شهر رمضان.

وأعلن الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وغدا الإثنين اول ايام شهر رمضان المبارك.

سوريا

أعلنت سوريا أن يوم غدٍ الإثنين هو أول أيام شهر رمضان.

وقال المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف : « يوم غد #الاثنين هو أول أيام #شهر_رمضان_المبارك».

سلطنة عمان

وأعلنت سلطنة عمان، أن الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية على منصة إكس: «بعد غدٍ /الثلاثاء/ غُرّةُ شهر #رمضان المبارك لعام 1445هـ لعدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل مساء اليوم».

الأردن

أعلن الأردن أن غدٍ الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جانب آخر..

أعلنت السلطات في كل من سنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا، اليوم الأحد، أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

