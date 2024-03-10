الضفة الغربية.. مستوطنون صهاينة يقيمون بؤرة جديدة بالأغوار

العالم - مراسلون

وتعتبر الساكوت من المناطق الطبيعية الجميلة والخلابة في الأغوار الشمالية، وغنية بالحياة الزراعية، حيث تتميز بخصوبة الأرض وانتشار مضخات المياه. والقرية ذات مناطق سهلية مفتوحة بمحاذاة نهر الأردن، وهي واحدة من أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، وتحيطها عدة مستوطنات زراعية.

وأفادت مراسلة العالم ان الخارجية الفلسطينية أدانت في بيان "بأشد العبارات" إقامة البؤرة الاستيطانية، واعتبرتها "إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في السيطرة على مزيد الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على الأرض".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية إقامة هذه البؤرة "تحدياً سافراً لإرادة السلام الدولية" والإجماع الدولي على ضرورة حل الصراع بالطرق السياسية وفقاً لمبدأ حل الدولتين.