الاحتلال يقتحم طولكرم ونابلس ومخيمي نور شمس وبلاطه

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم معززة بأكثر من 25 آلية و4 جرافات من محوريها الغربي والجنوبي، وانتشرت في مختلف شوارعها التي تصلها بمحيط مخيم طولكرم.

وأضافت المصادر، أن جرافات الاحتلال، باشرت فور عملية الاقتحام بتجريف البنى التحتية وبحفر الشّارع بالقُرب من دوّار العليمي في المدينة.

وأفادت مراسلة (وفا)، بأن آليات الاحتلال واصلت طريقها باتجاه مخيم نور شمس شرق طولكرم، مرورا بشارع السكة ودوار اكتابا، وقامت جرافاتها بتجريف محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة، عند المدخل الغربي للمخيم، وهي المرة الثانية خلال يومين.

وتمركزت قوات الاحتلال بآلياتها في حارة جبل النصر، وحارة المسلخ في المخيم، وقامت بتجريف الشارع الرئيسي قبالة مدخل المخيم، ومحيط مسجد النصر.

وتدور اشتباكات في محيط المخيم وسط سماع اصوات انفجارات عنيفة.

وقامت جرافات الاحتلال بتخريب ممتلكات المواطنين على مدخل حارة المنشية، وهدم مغسلة سيارات تعود للشهيد معتصم العلي الذي اغتالته قوات الاحتلال في السابع من شباط الماضي.

كما دمرت البنية التحتية في مختلف شوارع وحارات المخيم، ومنها حارة المدارس، وحارة القلنسوة، وسط اطلاق القنابل الضوئية في سماء المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم بعد انسحاب آلياتها من مخيم نور شمس، عقب عملية عسكرية استمرت خمس ساعات.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في شارع حارة المدارس على مدخل المخيم الشمالي وشارع حارة البلاونة، في الوقت الذي نشرت آلياتها على طول شارع نابلس قبالة المخيم والطرق المؤدية إليه، وتحديدا دوار العقدة وجبل السيد في ضاحية ذنابة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

وفجر اليوم الاثنين ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا، وسط اندلاع اشتباكات.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال برفقة جرافة وبعدد من الآليات العسكرية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس، تزامنا مع اندلاع مواجهات مع تلك القوات.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، حيث اندلعت اشتباكات وصفت "بالعنيفة" وسمع دوي انفجارات وأطلاق نار.

وابلغ شهود عيان مراسل "وفا"، أن قوة عسكرية مؤللة اقتحمت المخيم، وتمركزت داخل اكثر من حي في وقت سمع فيه اطلاق كثيف للنيران.

وتزامن الاقتحام مع حلول وقت سحور اليوم الأول من رمضان، فيما كان المواطنون يحضرون انفسهم للدخول في فترة الصيام.

وقالت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال اعتقلوا مواطنا لم تعرف هويته بعد، فيما شوهد قوة راجله في وسط المخيم تلاحق عددا من الشبان.

ونشرت وسائل تواصل اجتماعي مختلفة، صورا لآثار خراب وتدمير مداخل بعض المنازل، اثر اقتحام قوات الاحتلال لها.