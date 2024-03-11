قناة العالم لازالت صامدة في إيصال صوت فلسطين للعالم

العالم _ مراسلون

حاول الاحتلال ومن عاونه ان يخمدوا صوتنا وأن يكسروا ارادتنا.

اعتدوا علينا وحاربونا عبر الفضاء الصناعي، ولكن ظلت قناة العالم تحلق بصوت مراسليها والعاملين فيها، رغم كل المؤامرات.

على مدار 21 عاما خضنا معارك بالصورت والصورة ليبقى صوت فلسطين عاليا.

عشرات الآلاف من التقارير والتغطيات على مدار الساعة في اكثر من 6 اعتداءات الاسرائيلية مدمرة.

واصلنا رغم العثرات ولازلنا صامدين على شاشة العالم لنكنون صوت فلسطين الى كل الاحرار ولتظل الرسالة مستمرة.

العالم هي البيت الاعلامي الذي انطلقنا منه قبل اكثر من عقدين من الزمن، نتعثر حينا لكننا لا نسقط.

نُقصف ونلاحق لكننا لا نستسلم، فللعالم صوت كان وسيبقى، يصدح من فلسطين.