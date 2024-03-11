الإثنين ١١ مارس ٢٠٢٤
٠٩:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

2000 كادر صحي في غزة وشمالها بلا وجبات سحور ولا إفطار

2000 كادر صحي في غزة وشمالها بلا وجبات سحور ولا إفطار
الإثنين ١١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 2000 كادر صحي في شمال قطاع غزة سيبدأون شهر رمضان دون وجبات سحور أو إفطار.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن متحدث الوزارة أشرف القدرة، قوله في بيان: “الطواقم الطبية تمارس عملها على مدار الساعة في شمال غزة ولا تجد ما تقتات عليه”.

وأضاف: “الطواقم الطبية شمال غزة نحلت أجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام”.

وتابع: “أكثر من 2000 كادر صحي شمال غزة سيبدأون شهر رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار”.

وطالب المؤسسات الدولية والإغاثية “بتوفير وجبات طعام جاهزة لتمكين الطواقم الطبية من ممارسة عملها”.

ويأتي شهر رمضان هذا العام، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، والتي أسفرت عن أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح ومفقود.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

روابط ذات صلة

العمل الدولية: العدوان دمّر 66%من الوظائف بالقطاع المحاصر

الصحة الفلسطينية : 800 ألف من سكان شمال غزة بلا غطاء صحي

مخاوف كبيرة على مصير الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي

أطفال غزة يصرخون من الألم ولاتوجد مسکنات