مراسلة العالم في غزة: سنواصل رسالتنا بكل قوة

العالم _ مراسلون

وقالت مراسلة العالم أن سفرة العائلات في رمضان لم تمتلئ بما يشتهيه اطفال غزة في ظل الحصار المفروض والعدوان على القطاع والأهم هو ان الاهالي لا يعيشون في بيوتهم اصلا.

وأضافت ان الاحتلال يخطف كل معاني الفرح من أهالي غزة لكنهم يظلون صامدين.

وتابعت: كنا نتمنى أن يكون اول رمضان هناك على الاقل وقف لاطلاق النار لكن تسحرنا على اصوات القصف.

وأكدت ان "ما يعيشه أهالي غزة الآن هو اكبر أن يُحتمل لكننا نحتمله لنواصل رسالتنا على هذا الارض.

وتابعت: لم نُهزم ولم يسيطر علينا اليأس ونظل واقفين رغم كل شيء.

وختمت مراسلة العالم بالقول ان كل انسان في قطاع غزة مجروح لكنه سيبقى على هذه الارض ولن يفتح الحدود ولن يكسر الحدود ليغادر هذه الارض.

يذكر انه تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 157 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذالـ7 من اكتوبر، إلى 31112 شهيداً و72760 إصابة، 72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.