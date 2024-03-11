سياسي فلسطيني يكشف حقيقة دور الاعلام الايراني في فلسطين

العالم - خاص بالعالم

واضاف ممثل حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في طهران ناصر ابو شريف: نحن لم نزور التاريخ ولم نكذب الروايات وواقعنا واضح والقضية الفلسطينية اوضح من عين الشمس، وفقط هناك إضاءة عليها وعلى قضاياها، وليس كما يتعامل الاعلام الغربي الذي يقلب الاحداث والصورة.

وأشار ابو شريف الى ان الكيان الصهيوني بنى وجوده على اكاذيب من خلال ماكنة اعلامية مهولة، والى الان مازالت تعمل باتجاه معاكس للحقيقة، وحدثت جرائم كبرى ومازالت الاحداث تجري على رغم الاشارت والوسائل الكثيرة لنقل الصورة لكن الاكاذيب للاسف اكثر من الحقائق.

واعتبر ان هناك جهدا كبيرا غير عادي وغير مسبوق يُبذل من قبل قناة العالم وكل القنوات الاعلامية العاملة في الساحة الفلسطينية لنقل الصورة كما هي، في ظل هذا الحصار والحرب الوحشية غير العادية التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولم يسبق لها مثيل.

واكد ابو شريف ان كل شي يستخدم سلاحا يوظف ضد الشعب الفلسطيني من جوع والمساعدات والمفاوضات والطائرات وكل شي، معتبرا ان الصحفيين هم على رأس قائمة المستهدفين في هذه الحرب ويعملون في ظروف غير طبيعية ويقومون بجهد استثنائي، وقناة العالم هي جزء من هذا الفريق الذي يقدم الصورة الان في قطاع غزة.