المقاومة الفلسطينية تقدم فيديوهات متنوعة من قنص قوات الاحتلال

العالم - فلسطين

تنوعت العمليات الجهادية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ما بين خوض الاشتباكات الضارية مع جنود العدو، واستهداف القوات الاسرائيلية الراجلة بالعبوات الناسفة، إضافة إلى قتل وقنص جنود الاحتلال في مختلف محاور القتال.

ويواصل مجاهدو القسام خوض الاشتباكات الضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في كافة محاور القتال بقطاع غزة، إضافة إلى استهداف القوات الاسرائيلية المعززة بالآليات بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والتحصينات.

من جانب آخر؛ نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مقطع فيديو يظهر عملية إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيَّرة، حيث تمكن مجاهدو القسام من استهداف نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأظهرت المشاهد إسقاط القذيفة الأولى على خيام قيادة جيش العدو، بينما تم إسقاط القذيفة الثانية على المنامات العسكرية لجنود الاحتلال.

كما نشر الإعلام العسكري مقطع فيديو آخر أظهر تمكن قناص من قتل جندي اسرائيلي جنوب مدينة غزة، وتضمن الفيديو مشاهد لقنص جندي اسرائيلي كان يعتلي أحد المباني في حي تل الهوا، وإصابته إصابة مباشرة وسقوطه أرضاً، حيث أهدى القناص القسامي هذه العملية إلى المقاومة اليمنية وزعيم حركة 'أنصار الله' السيد عبد الملك الحوثي.

وصدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام بيان بالعمليات بعد عودتهم من خطوط القتال؛ حيث أكد المقاتلون تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً في قوة الاسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاشتباك مع قوة أخرى داخل نفق وتحقيق إصابات بعدد من جنودها إضافة إلى قتل جندي من سلاح الهندسة بطلق ناري في رأسه في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كذلك تمكنت المقاومة من القاء حمم الهاون التي دكت بها مواقع وتحشدات العدو الاسرائيلي في محور التقدم حي الزيتون بمدينة غزة.

وبثت ايضاً مشاهداً من الاستحكام المدفعي والصاروخي على تجمعات للعدو الاسرائيلي شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وتمكن مقاتلو المقاومة من استهداف وتدمير آليات العدو الاسرائيلي في حي الزيتون بالعبوات وقذائف الآر بي جي.

كما عرضت المقاومة مشاهد من الاستحكام المدفعي على مواضع تجمع جنود وآليات العدو الصهيوني شمال قطاع غزة.