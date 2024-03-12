مسودة بيان الاتحاد الأوروبي بشأن غزة.. 'أبوردينة' يحذر!

العالم - أوروبا

وبحسب مسودة البيان، فإن قادة الاتحاد الأوروبي سيدعون أيضا إلى وقف فوري لأسباب إنسانية يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، قد حذر من خطورة تصريحات نتنياهو، التي رفض فيها مطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن التي اعتبرت دخول مدينة رفح خط أحمر.

وأكد استمراره في الإعداد للعدوان على المدينة التي تؤوي أكثر من 1.8 مليون فلسطيني معظمهم نزحوا قسرا من بيوتهم التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ووسطه.

وأضاف أبو ردينة، أن هذه التصريحات تدل على النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والاستمرار في محاولات تهجيره من أرضه ووطنه، بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالا.