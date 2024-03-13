تقرير حقوقي يمني يوثّق جرائم وانتهاكات عدوان الاحتلال بحق أهالي غزة

العالم – خاص بالعالم

تقرير حقوقي لمنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل يوثق جرائم وانتهاكات عدوان الاحتلال الصهيوني بحق اطفال ونساء فلسطين غزة انموذجا كحرمانهم من حقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي وقطع سبيل المساعدات الاغاثية والاختطاف وتدمير المشافي والمدارس وانتشار الأوبئة، والنزوح والتشرد، إضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال نتيجة تعرضهم للأزمات .

وقالت أخلاق الشامي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة:"محاولة من هذه المنظمة التي بذلت كل جهدها لكي تنتصف للمرأة اليمنية وللطفل اليمني، واليمنية ايضا تحاول ان تنتصف للمرأه الفلسطينية وللطفل الفلسطيني، محاولة المنظمة من خلال هذا التقرير ان تبرز اكثر ابرز الجرائم التي ارتكبت بحق اهلنا في فلسطين المحتلة عامة، وفي غزة كان نموذجا لهذه الجرائم".

وفي سياق استمرار وثبات الموقف اليمني وتأكيد الدعم والمساندة القضية الفلسطينية جاءت توصيات التقرير بالمطالبة بوقف العدوان على غزة وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة وتفعيل دور المجتمع الدولي لاليات الحماية الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.

ومطالبة الدول المجاورة بفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ قرارات مناسبة وفاعلة حيال مايرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر بحق النساء والأطفال حسب القوانين والمواثيق الدولية. وحمل أمريكا واسرائيل المسؤولية الكاملة عن تأزم الواقع الانساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

وقال أحمد أبو حمرة رئيس مركز عين الانسانية للحقوق والتنمية:" على مدى 159 يوما هذه الجرائم التي يستمر العدوان الاسرائيلي بارتكابها بدعم من الولايات المتحدة الامريكية ومن دول الغرب وأمام الصمت المغزي أمام المجتمع الدولي وأمام الامم المتحدة وامام مجلس الامن الدولي وبتصريح من مجلس الامن".

المؤتمر الصحفي حضره عدد من الشخصيات الاعتبارية والاعلاميين والناشطين والحقوقيين باعتباره يمثل القضية المركزية للأمة ويسهم في فضح وتوثيق مايرتكبه الكيان الغاصب من جرائم كما تضمنت الفعالية عددا من الكلمات وعروض وفلاشات مصورة تحكي صورة من الوضع الكارثي في غزة.

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