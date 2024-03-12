فيديو خاص: تطورات خطيرة حول المسجد الاقصى؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان باب الاقباط وهو احد ابواب البلدة القديمة ومن الابواب التي تؤدي الى المسجد الاقصى المبارك مباشرة، تم وضع بوابات حديدية على مداخله ومنعت السيارات من الوصول اليه وايضا التوقف في محيطه.

وتابع: حتى على ابواب المسجد الاقصى المبارك الرئيسية يقوم المئات من رجال الشرطة وحرس الحدود يقومون بالتدقيق في هويات الفلسطينيين الذين يتوجهون سواء لصلاة الفجر او العشاء والتراويح.

واكد مراسل العالم انه بقرار من الشرطة وجيش الاحتلال هناك المئات من الفلسطينيين لمقدسيين الذين منعوا من دخول المسجد الاقصى تحت ذريعة ان لهم ملفا امنيا سابقا او اعتقلوا سابقا.

واشار الى ان الاحتلال في الضفة الغربية على مدى الايام الماضية دفع بالعديد من الوحدات العسكرية الجديدة، ونشر حواجز جديدة والغى بعضها، ومنها التي تؤدي الى اريحا ونابلس وجنين، وهناك عدد كبير من الحواجز التي كانت قد الغاها، اعيد نشرها.

وفيما يتعلق بالتطورات السياسية في كيان الاحتلال قال مراسلنا ان اليمين المتطرف هاجم نتانياهو وغالانت بعد هجوم حزب الله على اصبع الجليل، ووصف الهجوم على نتانياهو وغالانت بأنه كان كاسحا من بن غفير وسموتريتش وبعض اعضاء اليمين المتطرف الذين اتهموا غالانت بانه لا يفعل شيئا وفقط يخرج للاعلام ويفاخر ببطولات غير موجودة وطالبوه بتوجيه ضربة لحزب الله ولبنان.

وتابع بان ذلك يأتي رغم تحذيرات الموساد والشاباك لنتنانياهو من أن ضربة كبيرة من على الجنوب اللبناني فقد تفتح حربا قد لا تستطيع اسرئايل احتمالها.

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