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لوبان: انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد يؤدي إلى حرب عالمية نووية

لوبان: انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد يؤدي إلى حرب عالمية نووية
الأربعاء ١٣ مارس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

حذرت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" في فرنسا مارين لوبان من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" يهدد باندلاع حرب عالمية بين القوى النووية.

العالم - أوروبا

وشددت لوبان على أنه من خلال دعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" والاتحاد الأوروبي، تعمل الدول الغربية على زعزعة استقرار السياسة الزراعية والأمن في أوروبا بشكل خطير.

وأضافت: "انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" سيؤدي في الواقع إلى حالة حرب دائمة على حدود البلدين مع خطر التصعيد إلى صراع عالمي بمشاركة القوى النووية، روسيا وحلف "الناتو"".

وأكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن عددا من السياسيين الأوروبيين غير المسؤولين يريدون تصعيد النزاع الأوكراني والارتقاء به إلى مستوى جديد حيث أنه لم يعد صراعا غير مباشر، بل صراعا مباشرا بين روسيا وحلف "الناتو".

وشدد السيناتور عن جمهورية القرم الروسية سيرغي تسيكوف أن الهدف والمهمة الرئيسية لحلف "الناتو" ليس الدفاع، بل إضعاف روسيا وتقطيع أوصالها لكن عملية نهاية الناتو "حتمية".

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