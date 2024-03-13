بايدن يفوز بترشيح الديمقراطيين للسباق الرئاسي

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وقالت وسائل الإعلام إن "الرئيس جو بايدن فاز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة بعد فوزه في انتخابات جورجيا التمهيدية للحزب".

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه من المتوقع أن يفوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في جورجيا، ما يؤهله للترشح رسميًا في السباق الرئاسي أمام بايدن.

والأسبوع الماضي، أعلنت مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تعليق حملتها للترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد فشلها في تحقيق تقدم كبير أمام منافسها على ترشيح الحزب الجمهوري، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال جولة الانتخابات التمهيدية المعروفة باسم "الثلاثاء الكبير"، والتي أُجريت أمس الثلاثاء في 15 ولاية أميركية.

وقالت هيلي، في خطاب أمام عدد من مؤيديها، "أنا مفعمة بالامتنان للدعم الذي حظينا به من جميع أنحاء بلدنا العظيم، ولكن حان الوقت لتعليق حملتي".

وتمنت هيلي حظًا سعيدًا لترامب، مرجحة أن يفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كانت وسائل الإعلام الأمريكية قد ذكرت بوقت سابق، أن هيلي تعتزم تعليق حملتها الانتخابية والانسحاب من السباق الرئاسي، بعدما خسرت في الانتخابات التمهيدية للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في 14 ولاية من أصل 15 ولاية، أمس الثلاثاء.

كانت السفيرة السابقة تعهدت بدعم مرشح الحزب الجمهوري، حال خسارتها في الانتخابات التمهيدية، وفقا للصحيفة، مضيفة أنها ستوال الدعوة إلى السياسات المحافظة خارجيا ومحليا.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى فوز ترامب بـ14 ولاية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، مع ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. أظهرت استطلاعات رأي سابقة أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.