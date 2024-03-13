الحرب للحرب في غزة وتكثيف مفاوضات الهدنة

العالم- مع الحدث

هل أثبتت المقاومة بعد كشفها عن أسلحة جديدة أنها تدير القتال وتسيطر على منظومة القيادة؟

كيف تقرأ ادعاءات نتنياهو أنه يعمل على تقليل الخسائر في المدنينين وشهداء المساعدات الإنسانية يتصاعد؟

ماذا عن انتظار الكابينت في رد حماس الجديد للتقدم في مفاوضات التوصل لاتفاق وقف النار يسعى إليه الأميركي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان هيثم عبده، والكاتب السياسي جهاد حرب.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..