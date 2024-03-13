7 قتلی وجرحی في عملية اقتحام لقوات الاحتلال في جنين

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم من جنين إن الشابين الفلسطينيين ربيع النورسي، ومحمود أبو الهيجا، قتلا متأثرين بجروحهما برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت النار على مواطنين أمام قسم الطوارئ بمستشفى حكومي.

وأضافت مراسلة العالم أن قوة عسكرية اسرائيلية تقدمت باتجاه مستشفى خليل سليمان الحكومي، وفتحت النار بصورة مباشرة صوب مجموعة من الفلسطينيين كانت تقف أمام قسم الطوارئ بالمستشفى، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وباستشهاد الشابين، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال بالضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة إلى 432 شخصا ونحو 5 آلاف مصاب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، بعد منتصف الليلة، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية.