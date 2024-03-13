مخرج بريطاني فاز بالأوسكار يكشف من خطف الديانة اليهودية!

العالم- فلسطين

وأعلن غليزر، وفقا لوسائل إعلام بريطانية، خلال تسلمه جائزة "أوسكار" تبرئه من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقوبل حديثه بالتصفيق الحار.

وأضاف: "نقف أمامكم الآن كرجال يهود يرفضون اختطاف يهوديتهم والمحرقة من قبل الاحتلال، ما أدى إلى صراع فيه الكثير من الأبرياء".

ولليوم 157 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 31 ألفا و 112 شهيدا، وإصابة 72 ألفا و 760 فلسطينيا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.