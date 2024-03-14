سنحاول ضم دول أخرى إلى مناورات الحزام الأمني مستقبلا

العالم – خاص بالعالم

جميع القطع والمعدات البحرية حضرت الاستعراض في اليوم الأخير لمناورات حزام الأمني البحري المشتركة بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي، بعد أداء مهامها واختبار جاهزيتها لأي طارئ.

مناورات تجرى بشكل دوري كل عام وللمرة الخامسة، إلا أن كل مرة تحظى بأهمية خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتنامي التهديدات البحرية في المياة الدولية والخطر الذي تشكله على أمن الملاحة ونقل الطاقة في العالم.

وفي حديث لمراسل قناة العالم قال الأدميرال شهرام إيراني قائد القوة البحرية للجيش الإيراني: اليوم أنهينا المنورات المشتركة في عامها الخامس على التوالي، وقد شهدنا اختلافا عن أعوامها السابقة من حيث القطع البحرية المشاركة بأنواعها وقابلياتها وحاولنا إدخال أحدث منتجاتنا في المجال البحري، وبحسب الطلبات سنحاول مشاركة الدول الأخرى التي بإمكانها الحضور في المستقبل بهذه المناورات.

وخلال المراحل المختلفة التي شهدتها المناورات وبعد انتشار القوات المشاركة في أماكنها المحددة وخلال المرحلة التكتيكية تم التدريب على إطلاق النار من على السفن والمروحيات وكذلك تحرير السفن التي جرت قرصنتها وإنقاذ السفن التي تعرضت للحريق، وجميع هذه التمارين تثبت جهوزية القوات البحرية المشاركة على التدريب في كافة الظروف.

من جانبه الأدميرال مصطفى تاج الديني المتحدث باسم المناورات قال لكاميرا العالم: إنتهت المناورات بنجاح تام بحضور القطع البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، إلى جانب القطع الروسية والصينية، وتوصلنا إلى جميع الأهداف والخطط المرسومة وأجرينا تمارين مفيدة ومتنوعة تؤدي إلى ارتقاء مستوى التعاون البحري بين القوات المشاركة.

المناورات المشتركة في ختامها وكان الغرض منها تعزيز التعاون الأمني والعسكري ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات، وترى إيران وشركائها في هذا النوع من التعاون العسكري فرصة مناسبة لنقل التجارب والخبرات بين القوات البحرية للأطراف المشاركة.

وأنهت الدول الثلاث مناوراتها المشتركة والتي حملت اهدافا استراتيجية بما فيها التأثير الإيجابي لبث الاستقرار في المنطقة.

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