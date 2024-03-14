فيديو خاص: حقائق صادمة عن الاسرى يكشفها اسير سابق من حماس

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واضاف شريم ان ما يجري في التحقيق شيء مناف لما هو انساني، لكن فلسطين عزيزة ومهما قدمنا من التضحيات فهو قليل امام هدف تحرير فلسطين.

واشار الى ان عدد الاسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال ان قبل 7 اكتوبر 2023 في قطاع غزة بلغ 5200 معتقل بينهم، بينهم ما يقارب 450 من الاطفال تحت الـ 18 عاما، و35 امرأة.

وتابع الشيخ طلال عبد الرحمن شريم الاسير الفلسطيني المحرر ومسؤول ملف الاسرى الفلسطينيين في حركة حماس انه بعد 7 اكتوبر شنت سلطات الاحتلال حملة مجنونة فاعتقلوا اعضاء في المجلس التشريعي ومهندسين واطباء وطلبة جامعات واسرى سابقين واطفال ونساء، حتى اصبح عدد الاسرى الفلسطينيين الان يزيد على 12 الف معتقل.

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