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فيديو خاص: حقائق صادمة عن الاسرى يكشفها اسير سابق من حماس

الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

كشف الشيخ طلال عبد الرحمن شريم الاسير الفلسطيني المحرر ومسؤول ملف الاسرى في حركة حماس في لقاء خاص عن اساليب القمع والارهاب والاذال  والتعذيب النفسي التي تستخدمها قوات الاحتلال مع الاسرى الفلسينيين في سبيل كسر ارادتهم والنيل منهم واجبارهم على الرضوخ لاملاءاته.

العالم - خاص بالعالم

واضاف شريم ان ما يجري في التحقيق شيء مناف لما هو انساني، لكن فلسطين عزيزة ومهما قدمنا من التضحيات فهو قليل امام هدف تحرير فلسطين.

واشار الى ان عدد الاسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال ان قبل 7 اكتوبر 2023 في قطاع غزة بلغ 5200 معتقل بينهم، بينهم ما يقارب 450 من الاطفال تحت الـ 18 عاما، و35 امرأة.

وتابع الشيخ طلال عبد الرحمن شريم الاسير الفلسطيني المحرر ومسؤول ملف الاسرى الفلسطينيين في حركة حماس انه بعد 7 اكتوبر شنت سلطات الاحتلال حملة مجنونة فاعتقلوا اعضاء في المجلس التشريعي ومهندسين واطباء وطلبة جامعات واسرى سابقين واطفال ونساء، حتى اصبح عدد الاسرى الفلسطينيين الان يزيد على 12 الف معتقل.

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