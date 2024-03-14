الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤
٠٥:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قبل الانتخابات البرلمانية..

مجلس الوزراء البريطاني يبحث سرا احتمال استبدال سوناك

مجلس الوزراء البريطاني يبحث سرا احتمال استبدال سوناك
الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

ناقش أعضاء مجلس الوزراء البريطاني في محادثات خاصة احتمال استبدال رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات البرلمانية.

العالم _ أوروبا

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أن "أعضاء مجلس الوزراء ناقشوا مؤخرا في محادثات خاصة احتمال أن يضطر الحزب إلى استبدال سوناك قبل الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في وقت لاحق من العام الجاري".

وأشارت المصادر إلى وجود شكوك في قدرته على احتواء الشعبية المتزايدة لحزب العمال المعارض.

وتدل نتائج استطلاع الرأي العام الأخير الذي عقد في منتصب فبراير الماضي أن حزب المحافظين البريطاني قد تخسر ثلاثة أرباع مقاعده البرلمانية في الانتخابات المقبلة.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات العامة في بريطانيا قبل يناير 2025. وفي وقت سابق قال سوناك إنه من المخطط أن تجري الانتخابات العامة في البلاد في النصف الثاني من عام 2024.

روابط ذات صلة

بريطانيا تقرر وقف إسقاط المساعدات بالمظلات على غزة

بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ10 آلاف مسيّرة من أحدث طراز

فوز ساحق للسياسي البريطاني جورج غالواي يعيده للبرلمان 

اليوسفي: تصريحات بريطانيا أكدت عجزها عن مواجهة اليمنيين