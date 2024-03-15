فيديو خاص: حضور غير مسبوق للمصلين في الاقصى رغم اجراءات الاحتلال 

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان اكثر من عشرة آلاف من عناصر الشرطة وحرس الحدود ينتشرون في كافة الطرقات والحارات والأزقة في البلدة القديمة وعند الابواب الرئيسية لسور القدس القديم مثل باب العمود وباب الساهرة وباب الاسباط، اضافة الى ابواب المسجد الاقصى المبارك مثل باب السلسلة وباب حطة وباب الناظر وكل الابواب الرئيسية المؤدية الى باحاته.

وتابع ان الصلاة ليل امس شهدت مشاركة وحضورا واحياء كبيرا قدر بأكثر من 80 الف مصل ومرابط، وفق دارة الاوقاف الاسلامية، وهذا ما لم يكن يحصل في الاعوام الماضية، لكن اصرار المقدسيين وفلسطينيي اراضي 48 بعد منعهم منذ اكثر من 5 أشهر من دخول المسجد الاقصى المبارك جعلهم يؤكدون أن المسجد الاقصى حق خالص لكل المسلمين.

وتوقع مراسل العالم ان يكون اليوم ايضا حضور كبير للمصلين في الاقصى المبارك ومنع لدخول فئة الشباب من قبل الاحتلال سواء من القدس او اراضي 48، مشيرا الى ان قرارا صدر بأن من يحمل تصريحا خاصا من السلطات الاسرائيلية بامكانه الدخول والوصول الى الاقصى لمن فوق الـ 55 عاما للرجال و50 عاما للنساء.

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