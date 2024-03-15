فيديو خاص: آخر تفاصيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، من هو "هب الريح"؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الحكومة التي اعلن اليوم انها ستؤدي اليمين الدستورية يوم الاحد او الاثنين تتشكل من وزراء تكنوقراط، اي خبراء وليسوا سياسيين.

واوضح ان من ابرز الوزراء في الحكومة الجديدة وزير الخارجية رياض المالكي الذي سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية شكري بشارة، ومن الجدد موسى ابوحديد وزير الحكم المحلي وعمار العكر وزير الاتصالات، ونديم البراهمة وزير للعدل، والاهم وزير الداخلية زياد هب الريح الذي كان رئيسا لجهاز الامن الوقائي.

واشار الى ان ابرز مهام الحكومة الجديد هو التحضير للانتحخابات الرئاسية والتشريعية، وايصال المساعدات الى قطاع غزة والمساهمة في اعادة اعماره بعد انتهاء العدوان.

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