استشهاد وإصابة مواطنين فلسطينيين بقصف للاحتلال شمال غرب غزة

العالم - فلسطين المحتلة

كما أصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي جديد استهدف تجمعا أثناء انتظارهم مساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة.

كذلك، شنت طائرات الاحتلال غارات على المناطق الغربية والجنوبية من مدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة جديدة أمس الخميس، إذ استهدفت تجمعا للمواطنين عند دوار الكويت في مدينة غزة، خلال انتظارهم وصول المساعدات الإغاثية، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ161، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد أكثر من 31341 مواطنا، وإصابة أكثر 73134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.