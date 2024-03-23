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إستمرار التظاهرات المتضامنة مع غزة في مختلف المدن البريطانية

السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

تظاهر آلاف الأشخاص في مختلف المدن البريطانية تنديدا بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ودعا المشاركون الى إنهاء نظام الفصل العنصري، والوقف الفوري للحرب، وأكدوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم رغم القيود التي تفرضها الحكومة البريطانية عليهم.

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بالوقوف دقيقة صمت، احتشد المئات في لندن وعدة مناطق، متشحين بالسواد وحاملين الأعلام الفلسطينية، حزناً على فقد الآلاف من الأبرياء في العدوان الإسرائيلي على غزة.

عبر المتظاهرون عن حزنهم العميق وسخطهم لزهق أرواح النساء والأطفال والأبرياء على مرأى العالم، واستغلال بعض الجهات الأوروبية والبريطانية للحقائق لصالح الكيان الإسرائيلي.

وفيما ألقى بعض الأشخاص الذين فقدوا عوائلهم في غزة كلمات تعبيرية عن سخطهم، أكدوا على ضرورة وقف إطلاق النار ومنع استخدام الأبرياء كوقود لحروب ظالمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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