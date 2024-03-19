العملية الاخطر على الإحتلال منذ الـ7 من أكتوبر.. وهل تنذر مفاوضات الدوحة بنجاح الهدنة بغزة؟

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى العملية التي نفذها شاب فلسطين في برج قرب مستوطنة غوش عتصيون شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. منوها أن تلك العملية ليست عادية لان جهاز الأمن الاسرائيلي يتحدث عن ان شابا فلسطينيا بالفعل قام باستدراج ضابطين لجهاز الامن العام الشاباك واقنعهما بأنه يريد أن يصبح متخابرا مع جهاز الأمن الشاباك، وما ان وصل الضابطين الى المكان حتى قام الشاب الفلسطيني باطلاق النار عليهما من مسافة قريبة جدا، ما أدى الى إصابه أحدهما بجراح خطيرة للغاية والآخر بجراح خطرة قبل ان يطلق عليه النار ويستشهد، وهذا وفق ما أفادت به الصحافة الاسرائيليه بأنها عملية خطيرة ومعقدة وهي العملية الاخطر منذ السابع من اكتوبر من العام الماضي.

ولفت مراسلنا إلى أنه فيما يتعلق بالمفاوضات في الدوحة، فقد حاولت حركة حماس ان تصل الى ما تستطيع ان تصل إليه من طلبات وشروط بهذه المفاوضات، فعلى ما يبدو يحاول الجانب الاسرائيلي التقصير من طلبات حركة حماس والضغط عليها بما يريد الاحتلال الاسرائيلي، حيث طالبت الحركة في الساعات الاخيره أن تحدد أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الافراج عنهم لكن المفاوضين الاسرائيليين يصرون على انهم هم من يحدد هذه الاسماء، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لحركة حماس.

ونوه مراسلنا إلى موضوع الانسحاب الاسرائيلي لا سيما من المناطق التي احتلها في منطقة الوسط وشمال قطاع غزة، وان المفاوض الاسرائيلي - كما جاء في بعض الصحف الاسرائيلية- تم تقليص كافة الصلاحيات التي منحت له عندما غادر الاراضي الفلسطينية الى الدوحة، لذلك فإن صحيفة يديعوت احرونوت قالت، ان المفاوضات لا تبشر بالنجاح وانما تنذر بالفشل.

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