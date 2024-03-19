الاحتلال يعتدي على مروان البرغوثي وخطر يهدد حياته والأسرى نتيجة التعذيب

العالم – خاص بالعالم

مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تعرض لاعتداء جسدي من قبل السجانين الإسرائيليين مما أدى الى اصابته بنزيف في عينه وجروح في باقي انحاء جسده بالإضافة الى عدد من الاسرى الفلسطينيين.

ووفق زوجة البرغوثي فان حياة زوجها وعدد من الاسرى في خطر نتيجة ممارسات الاحتلال بحقهم والتي ازدادت وتيرتها مع طوفان الأقصى وتعمل إدارة السجون الإسرائيلية على نقل الاسرى بين السجون بشكل دائم كنوع من العقاب المستمر.

وقال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين:"الخطورة تكمن في أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة متصلة من الاعتداءات التي تطال كافة الاسرى على اختلاف فئاتهم العمرية واوضاعهم الصحية سواء كانوا اطفالا -شيوخا- نساء، الجميع يعتدى عليه وهذا ممتد منذ ما يقارب الستة اشهر".

منذ السابع من أكتوبر الماضي استشهد في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي 13 اسيرا بعضهم تم اعدامهم بشكل متعمد وبعضهم قضى نتيجة الإهمال الطبي وغالبية الاسرى الذين افرج عنهم منذ السابع من أكتوبر.

تحدثوا عن ممارسات قمعية في السجون لم يشهدها احد في السابق اقلها منع الاسرى من استخدام الماء لاكثر من خمسين دقيقه في اليوم ومنعهم من متابعة أي وسيلة إعلامية سواء مرئية او مسموعة او مقروءة بالإضافة الى احتجاز الاسرى لايام طويلة في الزنازين ومنعهم من مشاهدة الشمس ،ممارسات تصنف بالقانون الدولي كجرائم حرب .

وقال عمر رحال مدير مركز شمس للدراسات:"ما يقوم به كيان الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين سواء في قطاع غزة ام في الاراضي الفلسطينية المحتلة أقصد هنا "الضفة الغربية والقدس المحتلة"، هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني، وهي تحمل دلالات عنصرية استعلائية لها علاقة بالعقيدة والقيم التي يؤمن بها جيش الاحتلال".

كلما اقترب صفقة التبادل كلما عمل الاحتلال على زيادة اجراءاته التعسفية بحق الاسرى.

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