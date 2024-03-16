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تصور حماس الجديد لوقف الحرب والرد الإسرائيلي

السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

ما أهمية التصور الشامل الجديد المقدم من حماس للوسيطين القطري والمصري بشأن وقف الحرب في غزة وصفقة التبادل؟

العالممع الحدث

ماذا يعني اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي المصغر للبحث في التصور لإعطاء الجواب النهائي بعد الوصف الأول بانه غير واقعي؟

هل فشل الاحتلال بتقديم تصوره لليوم التالي للحرب في ظل ضغوط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع واستمرار المجازر ؟

كيف يبدو الموقف الأميركي تجاه المقترح على الطاولة وتوزيع مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن للتصويت لاحقا على قرار وقف النار؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو ببيروت الكاتب السياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي ومن رام الله الباحث بالشؤون الإسرائيلية سعد نمر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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