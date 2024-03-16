ماذا قال الناجي من مجزرة قصف عائلة الطباطيبي؟

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم من ديرالبلح ان مستشفی شهداء الاقصی شهدت مراسم توديع وتشييع جثامين 37 شهيد كلهم من عائلة الطباطيبي.

وأضافت ان الشهداء ارتقوا بعد قصف الاحتلال منزلهم المكون من 5 طوابق والذي تم تسويته بالارض.

وأكدت مراسلة العالم نقلاً عن أحد الناجين من المجزرة، والذي فقد جميع أعضاء عائلته ان برميلاً متفجراً سقط عليهم.

وأوضحت مراسلة العالم ان عدد الشهداء مرشح للإزدياد نظراً لعدم وجود امكانيات مناسبة لانتشال العالقين تحت الركام.

وبيّنت ان القصف حدث في ساعات الليل لكن قوات الدفاع المدني لم تستطع الوصول الی المبني المتفجر الا عند ظهور ضوء النهار، مؤكدة ان الناجين المحتملين من المجزرة سيكونون في عداد الشهداء بسبب عدم وجود امكانيات لإنقاذهم.