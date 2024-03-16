بعد تعليقه على خلفية مزاعم صهيونية..وكالة سويدية تستأنف تمويل الأونروا

العالم-فلسطين

وقررت “سيدا”، الخميس الماضي، استئناف دعم الوكالة الأممية بنحو 3 ملايين دولار، بعد اتخاذ الأونروا إجراءات تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز التدقيق بشأن موظفيها، وفق بيان للوكالة السويدية.

وتعليقا على قرار استئناف التمويل، قال رئيس وحدة الشؤون الإنسانية في “سيدا” جاكوب ويرنرمان، في البيان، إن “الأزمة الإنسانية في غزة فظيعة وحادة من عدة جوانب، وهناك أكثر من مليوني شخص بحاجة ماسة للدعم من أجل البقاء”.

وأضاف: “للأونروا دور مركزي في تمكين وصول المساعدات الإنسانية” إلى المحتاجين الفلسطينيين في عدة بلدان.

وفي 9 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السويد استئنافها تمويل الأونروا بنحو 20 مليون دولار بعد حصولها على ضمانات من الوكالة الأممية بإجراء عمليات تدقيق إضافية على نفقاتها وموظفيها.

وقالت الحكومة السويدية، في بيان حينها، “خصصنا 400 مليون كرونة (نحو 38.7 مليون دولار) للأونروا لعام 2024، ويرتبط قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة (19.4 مليون دولار)”.