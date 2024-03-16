فيديو خاص: 4 سيناريوهات لغزة ما بعد الحرب؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان هذا ما لا يريده بنيامين نتانياهو وان لا يكون هناك لا فتحستان وحماسستان.

وتابع: ان الخيار الثاني الذي طرحه الكاتب الاسرائيلي هو ان تبقى حركة حماس في حكم وادارة قطاع غزة وهو ما لا تريده اسرائيل وسيعتبر هزيمة لانه وضع القضاء عليها وانهاء حكمها في القطاع هدفا اساسيا للحرب.

واوضح مراسل العالم ان الخيار الثالث هو ان يتم وضع قطاع غزة تحت الحكم العسكري الاسرائيلي وفي هذه الحالة ستكون هناك خسائر للاحتلال، الذي سيضطر للدفع بوحدات وقطع عسكرية اضافية على حساب الضفة الغربية التي يحاول السيطرة عليها.

واعتبر ان الخيار الرابع كما يقول الكاتب الاسرائيلي هو ترك القطاع للفوضى الامر الذي سينعكس سلبا على الكيان الاسرائيلي، ما يعني انهم يلمحون بذلك الى تراجعهم وانفتاحهم على امكانية ان يتم منح القطاع للسلطة الفلسطينية من خلال هيئة مستقلة تكون ادارتها تابعة لرام الله.

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