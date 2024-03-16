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الآلاف المتظاهرين  في جنيف يطالبون بإنهاء “الإبادة الجماعية” في غزة

الآلاف المتظاهرين  في جنيف يطالبون بإنهاء “الإبادة الجماعية” في غزة
السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة جنيف السويسرية، السبت، مظاهرة شارك فيها آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

العالم-فلسطين

وتجمع المتظاهرون في ساحة “بارك دي كروبيت”، رافعين الأعلام الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون لافتات باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية تعبر عن الدعم لفلسطين، مرددين هتافات ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المتظاهرون بإنهاء “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة، وإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار.

واستمرت المظاهرة لمدة 3 ساعات وسط تدابير مكثفة من الشرطة السويسرية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن كيان الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

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