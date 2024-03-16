السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤
٠٩:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن استهداف ثكنة "راميم" بصاروخي "بركان"

حزب الله يعلن استهداف ثكنة
السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب الله اللبناني استهداف ثكنة "راميم" الإسرائيلية على الحدود الجنوبية بصاروخي "بركان".

العالم-لبنان

وجاء في بيان الحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:04 من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 ‏ثكنة راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".

هذا ويتصاعد التوتر على الحدود بين لبنان والاحتلال، حيث وسعت القوات الصهيونية عملياتها العسكرية في لبنان لتصل إلى عمق 100 كيلومتر من الحدود الجنوبية للبنان.

كما أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، عقب القصف الصهيوني الذي استهدف مدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك شرق البلاد.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الآلاف المتظاهرين  في جنيف يطالبون بإنهاء “الإبادة الجماعية” في غزة