'غالانت' يعقد اجتماعا بدون نتنياهو!

العالم - الإحتلال

فيما هدّد الوزير في حكومة الطوارئ (من دون حقيبة) جدعون ساعر، بالانسحاب من الحكومة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، في حال عدم ضمّه إلى مجلس الحرب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد عدم اجتماع مجلس الحرب يوم السبت، عقد وزير الجيش جلسة نقاش شارك فيها كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك والوفد المفاوض حول صفقة الأسرى".

وشارك في الاجتماع رئيس الموساد ديفيد برنياع، الذي من المتوقع أن يغادر لإجراء محادثات بقطر في وقت لاحق.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد أن رفض نتنياهو عقد الاجتماع الأسبوعي بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية المعنية بقضية الأسرى الإسرائيليين، قام وزير الجيش غالانت بنفسه إقامة هذا الاجتماع دون حضور نتنياهو، مخالفا بذلك كل القواعد السياسية المتعارف عليها في كيان الإحتلال.

ولفتت إلى أن نتنياهو لم يتم دعوته إلى اجتماع مجلس الحرب، خلافا للاجتماعات السابقة التي تعقد مساء كل سبت، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

فيما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في فريق التفاوض الإسرائيلي، قولهم إن "نتنياهو يضيع الوقت".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداءا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".