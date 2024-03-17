شهداء وجرحى بدير البلح واندلاع مواجهات في قرية حوسان

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 11 مواطنا فلسطينيا على الأقل أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد آخر، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة ثابت في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى31553 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73546 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأعلنت مصادر طبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 63 مواطنا، وإصابة 112 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية حوسان

وفجر اليوم الاحد أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية بعدد من المركبات العسكرية واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

الاحتلال يقتحم بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل فجر اليوم، بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال قوامها عدد من الآليات العسكرية، اقتحمت البلدتين، وجابت الشوارع والأحياء الرئيسية، وأجرت عمليات تفتيش وتمشيط فيها.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في البلدتين، الذين أطلقوا الاعيرة النارية بكثافة، ما أدى الى اصابة شابين بالشظايا وتم تقديم العلاج لهما في مستوصف الزكاة في عنبتا، ووصفت حالتهما بالطفيفة.

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة نابلس برفقة جرافة.

وأفاد مراسل "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن عددا من آليات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة نابلس من حاجز المربعة العسكري.