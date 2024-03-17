تظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو

العالم - مراسلون

الان وليس غدا نريد وقف للحرب وأستعادة الاسرى والمحتجزين هذا ما طالب به متظاهرون اسرائيليون خرجوا بالقدس المحتلة وتل ابيب وحيفا وعدة مناطق أخرى.

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي فراس ياغي لقناة العالم:"لدی نتنياهو سياسة الاستمرار في الحرب بلا نهاية دون الاخذ بعين الاعتبار الی مصير الاسری والمحتجزين، أود فقط ان اشير الی مسألة وهي ان الاسری والمحتجزين ليسوا من ناخبي نتنياهو بل هم من ناخبي المرکز واليسار وبالتالي لايذکر اسماءهم ولايذکر عنهم شيئاً بل يعتبر ان هذه المظاهرات في تل ابيب تؤيد حماس وتؤدي الی تصليب موقف حماس في مسألة تبادل الاسری".

ولم تخلو التظاهرات من مواجهات مع أفراد الشرطة التي حاولت فتح بعض الشوارع المغلقة بعدما أغلقها المتظاهرون للضغط على حكومة الحرب بالأسراع بإتمام صفقة التبادل وتنحي بنيامين نتنياهو عن الحكم ومحاسبته.

وقال الناشط السياسي ينال جبارين لقناة العالم:"بالفعل کان هناک تصاعد في هذه الاصوات التي تنادي لانتخابات مبکرة واقالة هذه الحکومة التي کانت السبب الرئيسي في وقائع الـ7 من اکتوبر، نتنياهو بدوره تجاوب مع هذه التصريحات وقائل بأن الانتخابات المبکرة هي انتصار لحماس".

اعتقال العشرات من المتظاهرين من قبل الشرطة واستخدام القوة ضدهم مشهد يدل على عمق الانقسام الحاصل بالشارع الاسرائيلي وتزايد التناحر بين المستوى السياسي في ظل فشلة بحربه على غزة.

يستخدمون کافة الطرق للضغط علی المستوی السياسي والامني للقبول بالصفقة لاستعادة الاسری والمحتجزين ووقف الحرب في ظل تعنت بنيامين نتنياهو وتزايد رقعة عدم الثقة به.