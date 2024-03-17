انفجار 'لغم أرضي' في سوريا يخلف شهداء وإصابات!

العالم - سوريا

وقال محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة: "إن لغما أرضيا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في منطقة رجم العجوز بالبادية الجنوبية للرقة".

وأضاف:"من الممكن أن يكون اللغم المنفجر قد زرع حديثا أو أنه من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، حيث أن المنطقة كانت منذ سنوات تحت سيطرة داعش، وما زالت مجموعات داعش تتواجد في بعض نقاط البادية متخفية أو غير ذلك".

وتابع: "اللغم انفجر بسيارة شاحنة تحمل مزارعين من قرية الشريدة التابعة لمدينة السبخة كانوا عائدون جمع ثمرة الكمأة كون هذه الثمرة لا تنبت إلا في البادية".

وأوضح محافظ الرقة خليفة: "البادية منطقة واسعة جدا ونصحنا المواطنين بأن يذهبوا إلى المناطق القريبة من أماكن تواجد الجيش السوري وأن لا يبتعدوا عنها أكثر من 5 كيلومترات لكن للأسف يخاطرون بحياتهم ويبتعدون أكثر من ذلك وهذه المناطق ليست ممسوحة من الألغام حتى الأن، هذه الحادثة هي الرابعة منذ بدء موسم الكمأة هذا العام".

هذا وتكرر خلال الأسابيع القليلة الماضية سقوط قتلى جراء انفجار الألغام، مع انصراف السكان إلى جمع الكمأة من مناطق صحراوية شاسعة، انكفأ إليها إرهابيو داعش بعد دحره من آخر معاقله عام 2019.