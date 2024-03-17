شاهد.. قيادي بالجهاد يعلق على ارسال كيان الاحتلال وفدا تفاوضيا للدوحة

العالم - خاص العالم

واوضح هيثم ابو غزلان في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه حتى اللحظة يوجد تناقض في موقف كيان الاحتلال الاسرائيلي فاعلاميا لازال يعتبر ان مواقف المقاومة غير واقعية، اما عمليا فهو يختار ارسال وفدا للدوحة للمفاوضات.

واشار الى انه يجب ان نحكم على اساس النتائج في هذا السياق ، فقد اعتاد كيان الاحتلال في كل المراحل السابقة على ابداء المرونة ولكن في حقيقة الامر يكون متشددا، مؤكدا انه يجب الانتظار حتى يكون لدينا معطيات واقعية.

وحول ماهية المرونة التي قدمتها حماس بين ابو الغزلان انه حسب المقترح الذي قدمته ونشر في وسائل الاعلام يكون على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلالها اطلاق سراح الاسرى المرضى والذي هم دون سن 19 عاما والمجندات الاحياء وفي مقابل كل جندية يتم الافراج عن 50 اسير فلسطيني 30 منهم تحددهم حركة حماس.

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