رئيس وزراء بلجيكا: موت أطفال غزة جوعا غير مقبول على الإطلاق

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، شدد دي كرو -في منشور على حساب رئيس الوزراء البلجيكي عبر منصة إكس- على “ضرورة توقيع الطرفين (الاحتلال وحماس) على اتفاق وقف إطلاق النار على الفور”.

وعبر عن تقدير بلاده لدور قطر في التفاوض على وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وفي وقت سابق السبت، بحث أمير قطر، مع رئيس الوزراء البلجيكي، التطورات في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مقابلة في قصر لوسيل بالدوحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتقيد حكومة الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة؛ ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، ويحاصره كيان الاحتلال منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن حكومة الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية.