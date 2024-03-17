مسؤولون يتهمون نتنياهو بعدم الإكتراث لأمر الأسرى لدى حماس

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فبعد تعنت بنيامين نتنياهو إبرام صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس أصبح نتنياهو في معرض اتهامات المسؤولين الإسرائيليين، بانه لا يكترث لأمر الأسرى الاسرائيليين بل يحاول بشتى الطرق فقط البقاء في السلطة.

في هذه الأثناء اجتمع نتنياهو بحكومتي الحرب والأمنية الاسرائيليتين قبيل توجه وفد إسرائيلي إلى قطر للتفاوض في إطار التهدئة في غزة. الاجتماع يناقش تفويض الوفد بمفاوضات التهدئة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مكتب نتنياهو رفض طلبا من وزير الحرب يوآف جالانت والوزيرين في مجلس الحرب بيني جانتس وغادي آيزنكوت للتحدث مع نتنياهو بشأن صفقة الأسرى لدى حماس.

من جهته عقد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت جلسة بديلة من أجل مناقشة صفقة تبادل الأسرى، وذلك بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوة لعقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

غالانت أكد بعد اجتماعه المنفرد مع رئيس جهاز 'الموساد' دافيد برنياع، أنه سيسخّر كافة الإمكانيات لإعادة الأسرى لدى 'حماس' غير مكترث باجتماع نتنياهو مع حكومتي الحرب والأمنية.

من ناحية أخرى، اتهم مسؤولون في فريق التفاوض الإسرائيلي نتنياهو بإضاعة الوقت، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعالون بدوره قال إن إعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة ليست أولوية بالنسبة إلى نتنياهو الذي يهمه البقاء في السلطة، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة لتغير الحكومة، كما دعا الإسرائيليين إلى النزول للشوارع والاحتجاج.

وكشف يعالون -في تصريحات أوردتها صحيفة 'معاريف'- عن مطالبات مسؤولين داخل الحكومة الإسرائيلية بالتضحية بالأسرى مقابل احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين وتوطين الاسرائيليين فيه.

الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي التي طفت على السطح تظهر مدى شدت الخلافات البينية وتخبط حكومة الاحتلال في التعامل مع عدوانها على قطاع غزة لمدة أكثر من ستة أشهر بحيث لم يستطع بنيامين نتنياهو التسر عليها.

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