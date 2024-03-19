العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه لم يتوقف القصف المدفعي الاسرائيلي على مختلف المناطق الشرقية للقطاع، حيث ان جيش الكيان الاسرائيلي لازال يحاصر ويقتحم مجمع الشفاء الطبي ولا زال يقصف بيوتا ومنازل المواطنين المدنيين في مناطق شمال قطاع غزة.

ولفت مراسلنا إلى قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة"مقبل" في المناطق الغربية لقطاع غزة حيث استشهد على اثر هذا القصف 15 شهيدا كما قصف الاحتلال منزلا آخر لعائلة البنا" واستشهد ايضا ستة مواطنين في هذا القصف وهنالك عدد اخر من المفقودين تحت الانقاض.

وبين مراسلنا بشن طيران الاحتلال الاسرائيلي 15 غارة في محيط مجمع الشفاء الطبي لمنازل للمواطنين الفلسطينيين وقد استهدفت المنازل فوقها رؤوس ساكنيها منوها أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد اي جهود لاستخراج المصابين من تحت الانقاض ولا حتى الجثامين .

ونوه بقيام الاحتلال باطلاق النار من طائرات الكواد كابتر الاسرائيلية حيث قام الجنود الاسرائيليون باعتقال اكثر من 200 موظف ونازح ومريض ومصاب ومدني في مجمع الشفاء الطبي، ولم ينتهي القتل حتى الان، كما ان الدخول البري الذي كان بشكل مفاجئ لقوات الاحتلال الاسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي لم ينتهي أيضا، لافتا إلى خروج مجمع الشفاء الطبي تماما عن الخدمة، وبالتالي انهارت المنظومة الصحية وهنالك دعوات من وزارة الصحة الفلسطينية وتنديد لهذا الامر البشع الذي يأتي في اطار الحرب ضد المستشفيات.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 93 شهيدا و142 مصابا ، وإن حصيلة العدوان المستمر منذ أكثر من 5 أشهر على القطاع المحاصر ارتفعت إلى 31 ألفا و819 شهيدا، و73 ألفا و934 جريحا.

ولفت بشن طيران الإسرائيلي الليلة الماضية بجنوبي قطاع غزة، غارات عدة على منازل في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيا، مشيرا إلى أن المنازل المستهدفة تضم أعدادا كبيرة من النازحين.

وتأتي الغارات الجديدة على رفح في وقت تلوّح حكومة بنيامين نتنياهو باجتياح المدينة على الرغم من المناشدات الأممية والدولية.

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