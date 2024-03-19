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كاميرا العالم ترصد..

آخر تطورات العدوان بالضفة الغربية.. استشهاد شاب برصاص مستوطنين بنابلس

الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم في نابلس باستشهاد مواطن فلسطيني -مساء اليوم الثلاثاء- جراء إصابته برصاص مستوطن صهيوني في بلدة عقربا جنوبي شرقي نابلس.

العالم - خاص بالعالم

واشارت مراسلتنا أن المواطن فاخر بني جابر (43 عامًا) وصل مستشفى رفيديا وهناك أعلن عن استشهاده بعد إصابته في صدره برصاص مستوطنين.

وأوضحت مراسلتنا أن المواطن أصيب بالرصاص الحي في صدره وكانت حالته خطيرة، وجرت محاولات إنعاش قلب ورئتين له ولكنه استشهد متأثرًا بإصابته.

وذكرت مراسلتنا أن قطعانا من المستوطنين اقتحموا قرية عقربا، وأطلقوا النار بكثافة على الأهالي في عقربا، ما أدى لإصابة الشاب الذي أعلن ارتقاءه لاحقا.

ولفتت مراسلتنا الى ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الى 437 شهيد وتأتي هذه العمليات كرد فعل ولحالة التصعيد والتوتر في الضفة الغربية المحتلة عن ما يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي من عمليات اقتحامات ومداهمات كانت اقتحامات سابقة في نابلس وقل خيا واعتقالات ليصل عدد المعتقلين في الضفة الغربية الى 7600 معتقل.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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