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إيران تشارك في ذكرى شهداء القصف الكيماوي على حلبجة

إيران تشارك في ذكرى شهداء القصف الكيماوي على حلبجة
الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

شارك علي محمد قادري نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس منظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية في مراسم تكريم شهداء القصف الكيماوي على حلبجة في إقليم كردستان العراق.

العالمإيران

وشارك علي محمد قادري، نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس منظمة الرعاية الاجتماعية في البلاد، كممثل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مراسم إحياء ذكرى شهداء وضحايا قصف حلبجة الكيميائي.

وفي هذه الفعالية التي أقيمت على مقابر ضحايا هذا الحدث بحضور أهالي ومسؤولين وعوائل الشهداء وبتزامن الذكرى الـ36 للهجوم الكيماوي لنظام صدام على حلبجة، قدم قادري إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة على شهداء هذه الفاجعة.

كما شارك قادري في الاجتماع العلمي الذي نظمته جامعة حلبجة حول موضوع الإبادة الجماعية في حلبجة وألقى كلمة.

والتقى علي محمد قادري، خلال زيارته التي استغرقت يومين إلى إقليم كردستان العراق، بمسؤولين مختلفين، من بينهم وزراء العلم والتعليم العالي، والثقافة والشباب، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ حلبجة ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي. وتم مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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