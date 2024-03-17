مهاجم بايرن ميونخ يضع "نجم ليفربول" في موقف محرج!

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وكشف نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي يوم الأحد تفاصيل إصابة هاري كين التي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة فريقه التي فاز فيها بنتيجة 5-2 على دارمشتات في الدوري الألماني.

وأوضح بايرن ميونخ أن هاري كين تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر بعد اصطدامه بالقائم وتعلق قدمه بالشباك الجانبية.

وبالرغم من تلك الإصابة، أكد بايرن ميونخ أن صاحب الـ30 عاما سافر إلى إنجلترا، للانضمام لمعسكر المنتخب الإنجليزي، ليتلقى العلاج هناك، بعد التشاور بين الجهازين الطبيين في النادي البافاري والمنتخب.

وبالتالي، سينضم كين للمنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب مباراتين وديتين في ملعب "ويمبلي" ضد البرازيل يوم السبت، وبعدها بـ3 أيام أمام بلجيكا استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي تنطلق في يونيو/حزيران المقبل في ألمانيا.

يذكر أن كين يعد الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 62 هدفًا، وحطم الرقم القياسي للأهداف المسجلة في موسمه الأول بالبوندسليغا بعد وصوله إلى 31 هدفًا مع بايرن ميونخ حتى الآن.

هذا التطور جعل البعض يقارن بين موقف كين بتلبية استدعاء منتخب بلاده رغم الإصابة، وما فعله محمد صلاح نجم ليفربول الذي قرر أن يستكمل فترة تأهيله مع ناديه بدلاً من الانضمام لمنتخب مصر في معسكر مارس/ آذار المقام حاليا في مصر.

وجاء قرار استبعاد صلاح من قائمة منتخب مصر رغم تمسك حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، خلال وقت سابق باستدعاء اللاعب بمجرد مشاركته مع ليفربول وتعافيه من الإصابة.

يأتي ذلك في الوقت الذي عاد فيه صلاح للانتظام بالفعل في استحقاقات ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي.

وكان إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أكد في تصريحات صحفية أن غياب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر جاء بناءً على طلب اللاعب، مشيراً إلى أنه لن يضم أي لاعب لـ"الفراعنة" رغمًا عنه.