بدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية في الانتخابات الرئاسية الروسية

العالم - آسيا والباسفيك

وأفادت البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية، بأن الرئيس، فلاديمير بوتين، يتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 87.97% بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، يتصدر بوتين الاستطلاع بنسبة 95.23% من الأصوات في جمهورية دونيتسك، و94.12% في جمهورية لوغانسك بعد فرز 100% من الأصوات.

أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية في 89 كيانا فيدراليا لروسيا الاتحادية.

وهذا العام، شمل التصويت المناطق التي أصبحت جزءًا من البلاد في عام 2022 - جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين (LPR وDPR)، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.