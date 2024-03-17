المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا قاعدة جوية لطيران الاحتلال في الجولان المحتل

العالم-العراق
وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:
بسم الله الرحمن الرحيم
(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)
استهــــدف مجاهــــــدو المقاومـــــــة الاسلاميـــــة في العـــــــراق فـــجر اليوم الأثنين الموافق 18 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، قاعدة جوية لطيران الإحتلال الصهيوني المسير في الجولان المحتل ، مؤكدين استمرار ومضاعفة عملياتنا خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء ، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.
(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
المقاومة الإسلامية في العراق
الأثنين ٧ - رمضان - ١٤٤٥ هـ