9 شهداء بقصف في 'النصيرات' والاحتلال يسلم جثمان طفل 'شعفاط'

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر طبية قولها، باستشهاد 9 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين فجرا، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية، عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ووقوع عدة إصابات بعد محاصرة الاحتلال مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، كما اشتعلت النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع نتيجة القصف الاسرائيلي.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة فلفل في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق وسط وغربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلقت الزوارق الاسرائيلية قذائف شمال غرب مخيم الشاطئ.

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل رامي الحلحولي من مخيم شعفاط

وفجر اليوم الاثنين ايضا، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جثمان الشهيد الطفل رامي حمدان الحلحولي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وجرى تشييع جثمان الشهيد الطفل رامي حلحولي (13 عاما) فجرا، في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بعد الصلاة عليه في مسجد البلدة.

وكان الطفل الحلحولي قد استشهد يوم الثلاثاء الماضي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم شعفاط، بعد إطلاق قناص إسرائيلي الرصاص الحي صوبه بشكل مباشر.

يُذكر، ان حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 31,645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73,676، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.