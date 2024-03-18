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مسؤول صهيوني يحرض على اغتيال هنية بهذا البلد..

مسؤول صهيوني يحرض على اغتيال هنية بهذا البلد..
الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

حرض وزير المالية الصهيوني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الموساد دافيد برنياع، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، خلال تواجده في العاصمة القطرية الدوحة.

العالم- فلسطين المحتلة

وقال الوزير المتطرف للقناة العبرية 12، إنه يجب على رئيس الموساد الذهاب إلى قطر لاغتيال هنية، وليس للتفاوض.

وقالت سلطات الاحتلال الجمعة إنها سترسل وفدا إلى قطر لإجراء مزيد من المحادثات مع الوسطاء بعد أن قدمت "حماس" اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار وتبادل الاسرى.

ونقل موقع "عربي21" عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن الوفد سيرأسه رئيس جهاز المخابرات الصهيوني (الموساد) دافيد برنياع، فيما يسعى نتنياهو لعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة الاقتراح قبل بدء المحادثات.

وقال مكتب نتنياهو إن عرض "حماس" ما زال قائما على "مطالب غير واقعية".

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